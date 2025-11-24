Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 50 bin dal doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 600 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 16:40 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 50 bin dal doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 600 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit geçişlerinde durdurulan iki araçta yapılan aramada ekipler, 50 bin dal doldurulmuş makaron ile 600 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirdi.

        Olaylarla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        Taksi durağına kurşun yağmuru! Bir taksici öldü!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Başkan yardımcısının ani denetimi hijyensizliği ortaya çıkardı: "Burası pis...
        Başkan yardımcısının ani denetimi hijyensizliği ortaya çıkardı: "Burası pis...
        Kocaeli Adliyesi'nden hırsızlık yapılmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı
        Kocaeli Adliyesi'nden hırsızlık yapılmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı
        Genç avukatlar bağımlıların ilk "tedavi rehberi" olacak Avukatlar, bağımlıl...
        Genç avukatlar bağımlıların ilk "tedavi rehberi" olacak Avukatlar, bağımlıl...
        Kocaeli Adliyesi'ndeki emanet bürosundan ziynet ve döviz çalındı
        Kocaeli Adliyesi'ndeki emanet bürosundan ziynet ve döviz çalındı
        Kocaeli Adliyesi'nde para ve ziynet eşyası hırsızlığına 1 tutuklama
        Kocaeli Adliyesi'nde para ve ziynet eşyası hırsızlığına 1 tutuklama