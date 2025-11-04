Kocaeli'de eski eşini silahla öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşini silahla öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu Vahyettin P. ve taraf avukatları ile maktul Ajda Yatar'ın yakınları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Burhan Ö. ve Mehmet Y. ise duruşmaya katılmadı.

Müşteki avukatı, bugünün "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olduğunu hatırlatarak, dosyanın kendisini ifade ettiğini söyledi.

Önceki beyanlarını tekrarladıklarını belirten müşteki avukatı, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Vahyettin P. ise önceki savunmalarını tekrar ederek, eski eşiyle iyi anlaştığını ancak onun babasıyla anlaşamadığını dile getirdi.

Silahı sürekli tehdit edildiği için üzerinde taşıdığını savunan Vahyettin P, "Kimseyi öldürmek için gitmedim. Keşke onun yerine ben ölseydim. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.