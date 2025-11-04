Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de eski eşini silahla öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşini silahla öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 16:12 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de eski eşini silahla öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eski eşini silahla öldürmekten yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu Vahyettin P. ve taraf avukatları ile maktul Ajda Yatar'ın yakınları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Burhan Ö. ve Mehmet Y. ise duruşmaya katılmadı.

        Müşteki avukatı, bugünün "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olduğunu hatırlatarak, dosyanın kendisini ifade ettiğini söyledi.

        Önceki beyanlarını tekrarladıklarını belirten müşteki avukatı, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

        Tutuklu sanık Vahyettin P. ise önceki savunmalarını tekrar ederek, eski eşiyle iyi anlaştığını ancak onun babasıyla anlaşamadığını dile getirdi.

        Silahı sürekli tehdit edildiği için üzerinde taşıdığını savunan Vahyettin P, "Kimseyi öldürmek için gitmedim. Keşke onun yerine ben ölseydim. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Vahyettin P'ye "boşandığı eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan ise 2 yıl hapis ile 1200 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

        Tutuksuz sanıklardan Mehmet Y. "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapisle cezalandırılırken, Burhan Ö'nün beraatine karar verildi.

        - Olay

        Körfez ilçesinde 22 Kasım 2023'te Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki dönerci dükkanına gelen Vahyettin P, 2 Kasım 2023'te boşandığı Ajda Yatar'ı tabancayla öldürmüştü.

        Polis ekiplerince 28 Kasım 2023'te Yalova'nın Altınova ilçesinde yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        "İleri geri konuşuyordu..." Sokak kan gölüne döndü: 5 kurşun!
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Fenerbahçe'de eksikler düşündürüyor
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        Gemini 3 hamlesi hisseleri yükseltti
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt

        Benzer Haberler

        Çayırova'da metruk bina yıkıldı
        Çayırova'da metruk bina yıkıldı
        Gölcük'te kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği düzenlendi
        Gölcük'te kadına yönelik şiddete karşı farkındalık etkinliği düzenlendi
        İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmalarının güncel durumu su altı dalışıyla...
        İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmalarının güncel durumu su altı dalışıyla...
        Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi: Gördüğü manzara şaşırttı...
        Belediye başkanı dalgıç kıyafeti giydi, dibe indi: Gördüğü manzara şaşırttı...
        Kocaelispor, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor
        Kocaelispor, Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor
        Rota Limanı Projesi için düzenlenen toplantı tepkiler nedeniyle yapılamadı...
        Rota Limanı Projesi için düzenlenen toplantı tepkiler nedeniyle yapılamadı...