Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de trafik kazasında ölen motosiklet sürücüsünün cenazesi defnedildi

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 22:13 Güncelleme: 25.11.2025 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de trafik kazasında ölen motosiklet sürücüsünün cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.

        Gebze Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından alınan Hakan Baycan'ın (26) cenazesi, Hiranur Camisi'ne getirildi.

        Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Baycan'ın ailesine baş sağlığı dileğinde bulundu.

        Baycan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Dilovası Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

        Öte yandan kazada yaşamını yitiren Zeki Salapa'nın (65) cenazesi ise defnedilmek üzere İstanbul'un Sultangazi ilçesine gönderildiği öğrenildi.

        - Olay

        Dün, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Hakan Baycan'ın kullandığı 41 AOR 903 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Salapa'ya çarpmış, devrilen motosiklet sürüklenerek seyir halindeki 35 CLT 653 plakalı otomobile zarar vermişti.

        Motosiklet sürücüsü ile yaya, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        1 metrelik taşınma! Çok konuşulan üst geçidin yeri değiştiriliyor!
        1 metrelik taşınma! Çok konuşulan üst geçidin yeri değiştiriliyor!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de işçilerin kaldığı binada çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de işçilerin kaldığı binada çıkan yangın söndürüldü
        Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak...
        Önce bıçak çekti, sonra binayı yaktı: İşçiler alevlerden çarşaf bağlayarak...
        Alacaklı olduğunu iddia edip işçilerin kaldığı binada yangın çıkardı
        Alacaklı olduğunu iddia edip işçilerin kaldığı binada yangın çıkardı
        Okul kaçamağı polisi alarma geçiren iki kafadar: "Biraz kaçalım dedik"
        Okul kaçamağı polisi alarma geçiren iki kafadar: "Biraz kaçalım dedik"
        Evin içi göründüğü için yıkım kararı verilen üst geçit, 1 metre uzağa yenid...
        Evin içi göründüğü için yıkım kararı verilen üst geçit, 1 metre uzağa yenid...
        Kedi ve kirpilerin "süt kardeşliği"
        Kedi ve kirpilerin "süt kardeşliği"