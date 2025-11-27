Kocaeli'de Samanlı Dağları'na 8 kızıl geyik bırakıldı
Kocaeli'de 8 kızıl geyik, Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına salındı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında bu yıl daha önce salınan 7 kızıl geyiğin ardından Ormanya'da üretilen 8 kızıl geyik Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda doğaya bırakıldı.
Salım törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Baraçlı, projenin kent için taşıdığı değeri vurgulayarak, 2 yıl içerisinde 30 geyiğin doğayla buluştuğunu kaydetti.
Hedeflerinin gelecek yıl 10 geyiği daha doğayla buluşturmak olduğunu aktaran Baraçlı, "Bu gerçekten çok değerli bir proje. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm Türkiye'yi buraya bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde, Samanlı Dağları'nda popülasyonun azaldığı habitatlara kızıl geyikler bırakılmasına yönelik projede doğadaki kızıl geyik sayısının artırılması, ekosistem dengesinin korunması ve yerel biyoçeşitliliğin artırılması hedefleniyor.
Proje kapsamında Ormanya'da dünyaya gelen geyikler, belli aralıklarla doğaya salınarak GPS tasma ve fotokapanla izleniyor.
