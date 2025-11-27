Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 10:50 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

        Turka Kocaeli Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

        Ligin ilk 7 haftasında 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Kocaelispor, ekim ayından bu yana çıktığı karşılaşmalardan elde ettiği 13 puan sayesinde 15 puanla 10. sırada yer alıyor.

        Son maçında Göztepe deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan yeşil-siyahlı ekip, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ligin üst sıralarına yükselmek istiyor.

        Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska ve Bruno Petkovic ile kart cezalısı Botond Balogh karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        Seri cinayetlerde kan donduran detaylar!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        Daha 2'nci sınıftı... Tenefüste yere yığıldı!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        İşçi alacaklarında zaman aşımı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de Samanlı Dağları'na 8 kızıl geyik bırakıldı
        Kocaeli'de Samanlı Dağları'na 8 kızıl geyik bırakıldı
        Bilişim Vadisi'nde "Mobilite Kümelenmesi Stratejik Yol Haritası Çalıştayı"...
        Bilişim Vadisi'nde "Mobilite Kümelenmesi Stratejik Yol Haritası Çalıştayı"...
        Körfez Gençlerbirliği Darıca'da 13 madalya kazandı
        Körfez Gençlerbirliği Darıca'da 13 madalya kazandı
        4 bin çocuğa ulaşacak "İki Teker Bir Rüya" oyunu sahneleniyor
        4 bin çocuğa ulaşacak "İki Teker Bir Rüya" oyunu sahneleniyor
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
        Kocaeli'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
        Çamaşırhanede bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Çamaşırhanede bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı