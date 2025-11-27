Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Turka Kocaeli Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.
Ligin ilk 7 haftasında 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Kocaelispor, ekim ayından bu yana çıktığı karşılaşmalardan elde ettiği 13 puan sayesinde 15 puanla 10. sırada yer alıyor.
Son maçında Göztepe deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılan yeşil-siyahlı ekip, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ligin üst sıralarına yükselmek istiyor.
Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska ve Bruno Petkovic ile kart cezalısı Botond Balogh karşılaşmada forma giyemeyecek.
