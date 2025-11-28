Karadeniz'de yangın çıkan "KAIROS" gemisinden kurtarılan 25 personel Kocaeli'deki limana getirildi

Karadeniz'de kıyılardan 28 mil açıkta yangın çıkan "KAIROS" gemisinden kurtarılan 25 personel, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki limana getirildi.

Gemiden kurtarılan 25 personel, Kandıra'daki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri, mürettebata ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da komutanlığa gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş, gazetecilere, saat 17.00 sıralarında Rusya'ya hareket eden gemide sebebi henüz netleşmeyen yangın meydana geldiğini belirterek, geminin Kefken sahilinin 28 mil açığında bulunduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığının duyulur duyulmaz olaya hızlı şekilde müdahale ettiğini belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"Sahil Güvenlik ekiplerimizle hareket eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler gemiye yanaştılar. İlk etapta amaç mürettebatı kurtarmaktı. 25 mürettebat yangın tehlikesi içerisinden arkadaşlarımızın çok hızlı çalışmasıyla sağ olarak kurtulmuştur. An itibarıyla da Kefken'de limanımıza şu anda vardılar. Olay duyulduğu anda burada konuşlanan ambulanslarımızda arkadaşlarımız mürettebata ilk müdahalelerini yapmakta, sağlık kontrolünden geçirmekteler."

Aktaş, aldıkları bilgiye göre mürettebatta yaralanan olmadığını dile getirerek, "Mürettebatta herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Hepsinin genel durumları iyi, ayaktalar. Ambulanstan sonra Kandıra Devlet Hastanemizde de tedbiren bulunacaklar. Orada da tekrar kontrolden geçirildikten sonra diğer işlemler için gereği yapılacak." diye konuştu.

Gemide yangının devam ettiği, "Nene Hatun" acil müdahale gemisi ile römorkörün olaya müdahale ettiği bilgisini aldığını aktaran Aktaş, yangından 25 personeli sağ kurtaran ekiplere teşekkür ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bir basın mensubunun "Geminin mayına çarptığı yönünde değerlendirme var mı?" sorusu üzerine Aktaş, "Yok. Tüm araştırmalar bittikten sonra daha net açıklama sanıyorum yakın saatlerde yapılır." dedi.

Yine Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildiren "VIRAT" isimli tankerin durumu sorulan Aktaş, olayın kendi sınırları içerisinde gerçekleşmediğini kaydetti.