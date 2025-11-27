Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir çamaşırhanede 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 00:37 Güncelleme: 27.11.2025 - 00:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir çamaşırhanede 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 26 Kasım'da Köseköy Mahallesi'ndeki bir çamaşırhanede çıkan bıçaklı kavgada A.G'nin ölmesi ve M.A'nın yaralanmasına ilişkin yürüttükleri çalışmada şüphelileri belirledi.

        Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüpheliler M.B, G.P, A.K. ve R.P'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Miralay Sokağı'nda 26 Kasım'da, bir çamaşırhanede yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada, A.G. ile M.A. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan A.G, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        "Kamu harcamalarında önemli bir disiplin sağladık"
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        5G'de yapay zekâ destekli müşteri deneyimi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        15 gün entübe kaldı! Zayıflama kahvesi kalbini durdurdu!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        8 kent için kritik uyarı geldi! 4 bölgede sağanak!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Vücudu baştan sona yenileyen mucize besinler
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama

        Benzer Haberler

        Toplu taşımada hizmet kalitesi artıyor
        Toplu taşımada hizmet kalitesi artıyor
        Körfez'e 3 bin 300 Toros sediri dikilecek
        Körfez'e 3 bin 300 Toros sediri dikilecek
        Düğün yapacaklar bu fuarda buluşacak
        Düğün yapacaklar bu fuarda buluşacak
        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarını yıktı
        El freni çekilmeyen otomobil bahçe duvarını yıktı
        Kocaeli açıklarında gemide yangın; 25 mürettebat kurtarıldı (5)
        Kocaeli açıklarında gemide yangın; 25 mürettebat kurtarıldı (5)