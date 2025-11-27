Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Miralay Sokağı'nda 26 Kasım'da, bir çamaşırhanede yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada, A.G. ile M.A. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan A.G, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 26 Kasım'da Köseköy Mahallesi'ndeki bir çamaşırhanede çıkan bıçaklı kavgada A.G'nin ölmesi ve M.A'nın yaralanmasına ilişkin yürüttükleri çalışmada şüphelileri belirledi.

