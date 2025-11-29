Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kontrolden çıkan SUV tipi aracın iş yerine girmesi kamerada

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan SUV tipi aracın iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 15:53 Güncelleme: 29.11.2025 - 15:53
        
        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan SUV tipi aracın iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'nde, Erdoğan C. idaresindeki 41 TY 058 plakalı SUV tipi araç, kontrolden çıkarak şarküteriye girdi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle iş yeri ve araçta hasar oluştu.

        Bu arada kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

