Kocaeli'de kontrolden çıkan SUV tipi aracın iş yerine girmesi kamerada
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan SUV tipi aracın iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesi'nde, Erdoğan C. idaresindeki 41 TY 058 plakalı SUV tipi araç, kontrolden çıkarak şarküteriye girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle iş yeri ve araçta hasar oluştu.
Bu arada kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
