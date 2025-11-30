Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de çöp kamyonu ile tramvayın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çöp kamyonu ile tramvayın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 30.11.2025 - 12:47 Güncelleme: 30.11.2025 - 12:47
        Kocaeli'de çöp kamyonu ile tramvayın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çöp kamyonu ile tramvayın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Akçaray Taşıma Hattı'nda Otogar'dan Kocaeli Stadyumu yönüne giden tramvay, Alikahya Fatih Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda, İzmit Belediyesine ait çöp kamyonuyla çarpıştı.

        Kazada çöp kamyonundaki 2 personel ile camları patlayan tramvaydaki bir yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri çalışmanın ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

