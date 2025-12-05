Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 70 yaşındaki yürüme engelli, prefabrikte çıkan yangında öldü

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde prefabrikte çıkan yangında, 70 yaşındaki yürüme engelli kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 15:18 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 70 yaşındaki yürüme engelli, prefabrikte çıkan yangında öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde prefabrikte çıkan yangında, 70 yaşındaki yürüme engelli kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 440/3 Sokak'taki prefabrikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yaralı halde yapıdan çıkarılarak ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yürüme engelli Asım Bal (70), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni kurtardı
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        MKE'deki patlamada 5 işçi ölmüştü! Cezalar belli oldu!
        "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek"
        "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı

        Benzer Haberler

        İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği çalışmasında gelinen durum panelde...
        İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği çalışmasında gelinen durum panelde...
        Yangında mahsur kalan yaşlı adam hayatını kaybetti: 2 ay önce bacakları amp...
        Yangında mahsur kalan yaşlı adam hayatını kaybetti: 2 ay önce bacakları amp...
        Başkan Büyükakın: "Marmara Denizi'ne her gün 4.5 milyon metreküp kanalizasy...
        Başkan Büyükakın: "Marmara Denizi'ne her gün 4.5 milyon metreküp kanalizasy...
        Mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi, sürücü bayıldı
        Mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi, sürücü bayıldı
        Çayırova Belediyesi, Göztepe'yi konuk edecek
        Çayırova Belediyesi, Göztepe'yi konuk edecek
        Kocaeli'nin "Gonca Efeleri" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde sahne aldı
        Kocaeli'nin "Gonca Efeleri" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde sahne aldı