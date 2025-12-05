42. Kocaeli Büyükşehir Rallisi seremonik startla başladı

Rallide 2025 sezonunun şampiyon ve birincilerinin belirleneceği etkinlik, 7 Aralık Pazar günü saat 17.25'te pistte yapılacak finiş podyumu ve ödül töreniyle sona erecek.

Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası'na da puan verilecek organizasyonda, yarışmacılar iki gün boyunca 110 kilometrelik 9 özel etapta mücadele edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenen ralli için TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde seremonik start töreni yapıldı.

