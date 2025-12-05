Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        42. Kocaeli Büyükşehir Rallisi seremonik startla başladı

        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son yarışı 42. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, seremonik startla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 18:42 Güncelleme: 05.12.2025 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        42. Kocaeli Büyükşehir Rallisi seremonik startla başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son yarışı 42. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, seremonik startla başladı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından düzenlenen ralli için TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde seremonik start töreni yapıldı.

        Organizasyonda ekipler, yarın saat 17.25'te Otokar seyirci özel etabını geçecek.

        Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası'na da puan verilecek organizasyonda, yarışmacılar iki gün boyunca 110 kilometrelik 9 özel etapta mücadele edecek.

        Rallide 2025 sezonunun şampiyon ve birincilerinin belirleneceği etkinlik, 7 Aralık Pazar günü saat 17.25'te pistte yapılacak finiş podyumu ve ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Rojin'in telefonu ile ilgili flaş gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        Seyyanen zam teklifi geri çekildi
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        5 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        İl olmaya aday ilçeler
        İl olmaya aday ilçeler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Kupada derbi heyecanı yaşanacak: Gruplar belli oldu!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        "Türkiye dünyanın kavşak noktası konumunda"
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        Bahis operasyonu için flaş iddia: Ömür boyu men cezası verilecek
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Yağış ve soğuk hava geliyor!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"

        Benzer Haberler

        Yardım konvoyuna "kadın eli" değdi Yardım tırı kadın şoföre emanet Gebze'de...
        Yardım konvoyuna "kadın eli" değdi Yardım tırı kadın şoföre emanet Gebze'de...
        Motosikletli şüpheliler altın dolu çantayı gasbetti; o anlar kamerada
        Motosikletli şüpheliler altın dolu çantayı gasbetti; o anlar kamerada
        Kocaeli'de raylı sistemde kapasiteyi ikiye katlayan dönem başlıyor Kocaeli'...
        Kocaeli'de raylı sistemde kapasiteyi ikiye katlayan dönem başlıyor Kocaeli'...
        Bedensel engelli, evinde çıkan yangında öldü
        Bedensel engelli, evinde çıkan yangında öldü
        Kocaeli'den Sudan'a 10 tır gıda yardımı gönderildi
        Kocaeli'den Sudan'a 10 tır gıda yardımı gönderildi
        Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları...
        Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasbedildi: Dehşet anları...