Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Rallisi'nin ilk günü tamamlandı

        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son yarışı 42. Kocaeli Rallisi'nde ilk gün tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 13:20 Güncelleme: 06.12.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Rallisi'nin ilk günü tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son yarışı 42. Kocaeli Rallisi'nde ilk gün tamamlandı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Otomobil Spor Kulübünce düzenlenen organizasyonda 39 otomobil ve 78 sporcu, 5 özel etapta mücadele etti.

        Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi gün sonunda ilk sırada yer alırken Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ikilisi liderin 7,9 saniye gerisinde ikinci, Uğur Soylu-Ali Emre Yılmaz ekibi ise üçüncü oldu.

        Ralli Kupası'nda ise Ömer Güneş-Sevi Akal, ilk günü lider tamamladı.

        Yarış, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim

        Benzer Haberler

        Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Kocaeli'de ASRİAD genel kurul toplantısınd...
        Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Kocaeli'de ASRİAD genel kurul toplantısınd...
        Kocaeli Valiliğinden sağanak uyarısı
        Kocaeli Valiliğinden sağanak uyarısı
        Kocaeli'de 1 kişi sokakta ölü bulundu
        Kocaeli'de 1 kişi sokakta ölü bulundu
        TIR'a yüklü asfalt silindir makinesine gizlenmiş 102 kilo metamfetamin ele...
        TIR'a yüklü asfalt silindir makinesine gizlenmiş 102 kilo metamfetamin ele...
        Kocaeli'de dev operasyon: Asfalt silindirinde 102 kilo metamfetamin bulundu...
        Kocaeli'de dev operasyon: Asfalt silindirinde 102 kilo metamfetamin bulundu...
        Kocaeli'de 102 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Kocaeli'de 102 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi