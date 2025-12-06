Kocaeli Rallisi'nin ilk günü tamamlandı

Ali Türkkan-Oytun Albayrak ekibi gün sonunda ilk sırada yer alırken Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ikilisi liderin 7,9 saniye gerisinde ikinci, Uğur Soylu-Ali Emre Yılmaz ekibi ise üçüncü oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Otomobil Spor Kulübünce düzenlenen organizasyonda 39 otomobil ve 78 sporcu, 5 özel etapta mücadele etti.

