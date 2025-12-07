Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor-Kasımpaşa maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kocaelispor'la 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, güçlü bir takıma karşı kaybetmemelerinin kendileri açısından değerli olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 20:18 Güncelleme: 07.12.2025 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor-Kasımpaşa maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kocaelispor'la 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, güçlü bir takıma karşı kaybetmemelerinin kendileri açısından değerli olduğunu bildirdi.

        Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki antrenmanla maça çıktıklarını söyledi. Belözoğlu, teknik direktör Selçuk İnan'ın etkisiyle Kocaelispor'un iyi bir grafik yakaladığını kaydetti.

        Belözoğlu, "Son haftaların bence en güçlü takımına karşı kaybetmemek bizim adımıza değerliydi." diyerek, maç planlarını uygulamaya çalışan oyuncularına teşekkür etti.

        Ligde ilk yarı sonuna kadar önlerinde çetrefilli bir yol bulunduğunu aktaran Belözoğlu, "Bugün ligde yeni gelmiş bir teknik adam, hangi takımla oynamak istemez derseniz, bu Kocaeli Stadyumu'nda, Kocaelispor taraftarının önünde, Kocaelispor derim ama bugün bizim için 1 puanı önemli buluyorum. Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Bu puanların önemini ilerleyen haftalarda özellikle lig daha sertleştiğinde ikinci yarıda anlayacağız." diye konuştu.

        Belözoğlu, Kasımpaşa'da iyi bir oyuncu grubu bulunduğunu belirterek, oyuncu grubuna inandığı için buraya geldiğini söyledi.

        Oyuncularını ve teknik direktörlüğünü geliştirmek istediğini ifade eden Belözoğlu, Kasımpaşa'nın ligde 2. kez gol yemediğini kaydetti.

        - "Yaşadığım zorlukları tecrübe olarak görüyorum"

        Bir basın mensubunun, Trendyol Süper Lig'de yaşanan teknik direktör değişimlerini sorması üzerine Belözoğlu, şehir takımlarında görev yapmanın kolay olmadığını bildirdi.

        Antalyaspor'da saha içi ve dışında elinden geleni yapmaya çalıştığını ancak sonunda istifa ettiğini ifade eden Belözoğlu, oyuncular ve yönetimin gitmemesi için teveccüh gösterdiğini aktardı.

        Belözoğlu, teknik direktörlüğün bir felsefeyi ortaya koymaktan öte, insanları bir kulüple eş değer olmaya ittiğini dile getirerek, elindeki güce göre bir oyun planı ortaya çıkarmaları gerektiğini söyledi.

        Mesleki anlamda yaşadıklarını tecrübe olarak gördüğünü anlatan Belözoğlu, "İsterim ki Kocaelispor'un Selçuk'a gösterdiği ki doğruydu görüyorsunuz bugün gelinen noktayı keşke herkes o sabrı teknik direktörlere gösterse... Sosyal medyanın ülkedeki gücü ortada. Orada kaotik ortam var ve yöneticiler, taraftarlar bundan etkileniyorlar. Buradan etkilenerek hareket edebiliyorlar. Zor bir meslek. Kulüpler bir felsefe ortaya koymadan, kendi oyun metotlarını ortaya koymadan, buna uygun teknik direktör ve oyuncular seçmeden bu işin sürekliliğinin ve sabrının olmasını zor görüyorum." ifadelerini kullandı.

        - "İnce elenip sık dokunması gereken bir durum"

        Bir gazetecinin "Futbolda bahis soruşturması hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Belözoğlu, şöyle konuştu:

        "3 Temmuz'u yaşadık. Daha sonra Türk futbolunda bir sürü olaylar yaşandı. Bunların acısını Türk futbolu ne yazık ki yaşıyor. Değer kaybederek yaşıyor, güven kaybederek yaşıyor, insan kaybederek yaşıyor, kaliteli insan kaybederek yaşıyor. Bahis tamamen bambaşka bir durum. Bahis olayının bence savcılık ve federasyon tarafından çok daha ince elenip sık dokunması gerekiyor. Çünkü bu bahis sitelerini kulüplere sponsor yapan, federasyona sponsor yapan sistem, aslında bazen teknik adamları ve bazı yöneticileri de bu sistemin içine girmek durumunda bıraktı. Burada bence savcılığın bunu gerçekten keyfi ya da para kazanma amaçlı yapan ile mesleki görevini yapmaya çalışanı ayırt etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Orada ince çizgi konulursa, hakların korunmasını, masumiyet karinesinin korumasını ben her zaman değerli buluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?

        Benzer Haberler

        Emre Belözoğlu: "Bu puanların değerini ikinci yarıda daha iyi anlayacağız"...
        Emre Belözoğlu: "Bu puanların değerini ikinci yarıda daha iyi anlayacağız"...
        Selçuk İnan: "Pozisyonları neticelendiremedik" Kocaelispor Teknik Direktörü...
        Selçuk İnan: "Pozisyonları neticelendiremedik" Kocaelispor Teknik Direktörü...
        42. Kocaeli Büyükşehir Rallisi'ni Kerem Kazaz–Corentin Silvestre ekibi kaza...
        42. Kocaeli Büyükşehir Rallisi'ni Kerem Kazaz–Corentin Silvestre ekibi kaza...
        Kocaelispor - Kasımpaşa : 0-0
        Kocaelispor - Kasımpaşa : 0-0
        Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Kocaelispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig