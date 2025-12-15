Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kadın hakeme şiddet iddiasıyla gözaltına alınan antrenör tutuklandı

        Kocaeli'de 12 yaş altı lig müsabakasında bir kadın hakeme fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan antrenör tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 21:37 Güncelleme: 15.12.2025 - 21:37
        Kocaeli'de kadın hakeme şiddet iddiasıyla gözaltına alınan antrenör tutuklandı
        Kocaeli'de 12 yaş altı lig müsabakasında bir kadın hakeme fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan antrenör tutuklandı.

        İzmit Avni Kalkavan Stadı'nda dün oynanan karşılaşmada hakem Songül Uzun'a (18), tokat atarak darpettiği iddiasıyla gözaltına alınan Çubuklubala Spor Kulübü antrenörü S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen antrenör, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

