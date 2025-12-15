Kocaeli'de kadın hakeme şiddet iddiasıyla gözaltına alınan antrenör tutuklandı
Kocaeli'de 12 yaş altı lig müsabakasında bir kadın hakeme fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan antrenör tutuklandı.
Kocaeli'de 12 yaş altı lig müsabakasında bir kadın hakeme fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan antrenör tutuklandı.
İzmit Avni Kalkavan Stadı'nda dün oynanan karşılaşmada hakem Songül Uzun'a (18), tokat atarak darpettiği iddiasıyla gözaltına alınan Çubuklubala Spor Kulübü antrenörü S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen antrenör, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.