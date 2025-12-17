Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya 2 tutuklama
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık'ta Sanayi Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada Uğurcan B'nin (27) ölümüne, İ.A. (31) ve K.E.B'nin (27) yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda şüpheliler E.S. ve F.K. suç aletiyle yakalandı.
Şüphelilerin silah teminine yönelik arama çalışmalarında ise üzerinde 21 tabanca fişeği bulunan A.C.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.S. ve F.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.C.G. ise savcılıkça serbest bırakıldı.
Öte yandan Uğurcan B'nin Bölgesel Amatör Lig 9. Grup'ta mücadele eden Sultanbeyli Belediyespor'da forma giydiği öğrenildi.
