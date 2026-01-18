Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede öldü

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 18:21 Güncelleme: 18.01.2026 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        4 Temmuz Mahallesi'nde dün O.F. yönetimindeki 41 RT 618 plakalı yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu ağır yaralanan 41 AUT 057 plakalı motosikletin sürücüsü Batuhan A. (20), tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kazada yaralanan motosikletteki yolcu O.Y'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Suriye: PKK anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalışıyor
        Suriye: PKK anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalışıyor
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de karla kaplanan yaylada gezen kızıl geyik görüntülendi
        Kocaeli'de karla kaplanan yaylada gezen kızıl geyik görüntülendi
        Kartepe yolunda sürücülere kış lastiği ve güvenli sürüş uyarısı
        Kartepe yolunda sürücülere kış lastiği ve güvenli sürüş uyarısı
        Çayırova'da karla mücadele sürüyor
        Çayırova'da karla mücadele sürüyor
        Karla kaplı yaylada yürüyen geyik dron kamerasında
        Karla kaplı yaylada yürüyen geyik dron kamerasında
        Umuttepe'de kar manzarası dron ile görüntüledi
        Umuttepe'de kar manzarası dron ile görüntüledi
        Karların arasında süzülen kızıl geyik havadan görüntülendi Kocaeli'de geyik...
        Karların arasında süzülen kızıl geyik havadan görüntülendi Kocaeli'de geyik...