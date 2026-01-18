Kocaeli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede öldü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
4 Temmuz Mahallesi'nde dün O.F. yönetimindeki 41 RT 618 plakalı yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu ağır yaralanan 41 AUT 057 plakalı motosikletin sürücüsü Batuhan A. (20), tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazada yaralanan motosikletteki yolcu O.Y'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.