        Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 61 zanlı adliyede

        Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 61 zanlı adliyede

        Kocaeli merkezli 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 61 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Giriş: 21.01.2026 - 11:33 Güncelleme: 21.01.2026 - 11:33
        Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 61 zanlı adliyede
        Kocaeli merkezli 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 61 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 61 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

        - Olay

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, elebaşılığını B.E.Ö'nün yaptığı suç örgütünün, Kocaeli merkezli geçen yıl kurulan 5 uygulama üzerinden bahis ve kumar oynattığı, sağlanan gelirin kripto borsalarından aklanmasına aracılık ettiği belirlenmişti.

        Soruşturma doğrultusunda 61 zanlının hesaplarında geçen yıl toplam 483 milyon 844 bin 873 lira para akışı olduğunu tespit edilmiş ve şüphelilerin hesaplarına gelen paraları, incelemeleri yapılan kripto borsa hesapları üzerinden örgüt üyelerinin İngiltere'de kurdukları şirkete aktardığı saptanmıştı.

        Kocaeli merkezli 28 ilde 21 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 61 zanlı yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

