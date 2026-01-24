Habertürk
        Kocaeli'de terör örgütü propagandası iddiasıyla açığa alınan sağlık çalışanı gözaltında

        Kocaeli'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla açığa alınan sağlık çalışanı gözaltına alındı.

        Giriş: 24.01.2026 - 18:13 Güncelleme: 24.01.2026 - 18:13
        Kocaeli'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla açığa alınan sağlık çalışanı gözaltına alındı.

        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından terör örgütü YPG/SDG propagandası yaptığı iddiasıyla açığa alınan kadın sağlık çalışanı İ.A. hakkında çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        İl Sağlık Müdürlüğü, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir personelin, sosyal medya hesaplarında "Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiğini, ilgili personel hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığını bildirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

