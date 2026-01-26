GÜNCELLEME - Kocaeli'de terör örgütü propagandası iddiasıyla gözaltına alınan sağlık çalışanına adli kontrol

Kocaeli'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sağlık çalışanı, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından terör örgütü YPG propagandası yaptığı iddiasıyla açığa alınan kadın sağlık çalışanı İ.A. hakkında çalışma başlattı.



Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.



İl Sağlık Müdürlüğü, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir personelin, sosyal medya hesaplarında "Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiğini, ilgili personel hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığını bildirmişti.

