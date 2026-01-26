Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Kocaeli'de terör örgütü propagandası iddiasıyla gözaltına alınan sağlık çalışanına adli kontrol

        Kocaeli'de terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sağlık çalışanı, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 11:34 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:34
        Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından terör örgütü YPG propagandası yaptığı iddiasıyla açığa alınan kadın sağlık çalışanı İ.A. hakkında çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir personelin, sosyal medya hesaplarında "Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiğini, ilgili personel hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığını bildirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

