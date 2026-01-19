Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir işletmenin önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 19:16 Güncelleme: 19.01.2026 - 19:16
        Kocaeli'de silahlı saldırıya ilişkin 1 şüpheli daha tutuklandı
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir işletmenin önünde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Ocak'ta Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki bir işletmenin önünde M.C.A. ile M.C.P'nin silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin çalışma yapıldı.


        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.H.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        19 Ocak'ta saldırıya ilişkin S.B. ve T.Y. isimli şüpheliler de tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

