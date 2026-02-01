Burdur'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 7 kişiden 4'ünün cenazesi, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde defnedildi.



Kazada yaşamını yitiren Sedat (41), eşi Melek (45) ve oğulları Kuzey Akgün (10) ile Melek Akgün'ün annesi İfaket Aydın'ın (69) cenazeleri, morgdan alınarak ilçedeki Akse Camisi'ne getirildi. Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.



Cenazeler, ikindi vakti kılınan namazın ardından Balçık Mahallesi'ndeki Çayırova Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ve vatandaşlar katıldı.



Ağlasun-Antalya-Isparta kara yolunun Aşağı Yumrutaş mevkisinde dün Akgün idaresindeki 34 FF 2118 plakalı otomobil ile Cuma Ali Süzer (21) yönetimindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil çarpışmıştı.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kuzey Akgün, Melek Akgün, İfaket Aydın, Nevin Süzer (52) kaza yerinde, Hasan Akdağ (20) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kazada 5 kişi de yaralanmıştı.

