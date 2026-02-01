Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Burdur'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi

        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 7 kişiden 4'ünün cenazesi, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 21:19 Güncelleme: 01.02.2026 - 21:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 7 kişiden 4'ünün cenazesi, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde defnedildi.

        Kazada yaşamını yitiren Sedat (41), eşi Melek (45) ve oğulları Kuzey Akgün (10) ile Melek Akgün'ün annesi İfaket Aydın'ın (69) cenazeleri, morgdan alınarak ilçedeki Akse Camisi'ne getirildi. Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

        Cenazeler, ikindi vakti kılınan namazın ardından Balçık Mahallesi'ndeki Çayırova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ve vatandaşlar katıldı.

        Ağlasun-Antalya-Isparta kara yolunun Aşağı Yumrutaş mevkisinde dün Akgün idaresindeki 34 FF 2118 plakalı otomobil ile Cuma Ali Süzer (21) yönetimindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil çarpışmıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kuzey Akgün, Melek Akgün, İfaket Aydın, Nevin Süzer (52) kaza yerinde, Hasan Akdağ (20) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kazada 5 kişi de yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Sabaha karşı kâbus! Çarptığı araçtaki bekçi hayatını kaybetti!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de 10 yeni okul ikinci dönemle eğitime başladı
        Kocaeli'de 10 yeni okul ikinci dönemle eğitime başladı
        Başkan Kocaman'dan cenaze hizmetleri binasına inceleme
        Başkan Kocaman'dan cenaze hizmetleri binasına inceleme
        Zabıtadan Ramazan denetimi
        Zabıtadan Ramazan denetimi
        Artan deprem grafiğine uzman yorumu Prof. Dr. Şerif Barış: "Türkiye'de de d...
        Artan deprem grafiğine uzman yorumu Prof. Dr. Şerif Barış: "Türkiye'de de d...
        Güreşçciler Darıca'da mindere çıkacak
        Güreşçciler Darıca'da mindere çıkacak
        Kartepe Kent Kütüphanesi yarıyıl tatilinde öğrencilerin uğrak noktası oldu
        Kartepe Kent Kütüphanesi yarıyıl tatilinde öğrencilerin uğrak noktası oldu