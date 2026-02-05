Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ilkokul öğrencisine çarpan servis aracının sürücüsü tutuklandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ilkokul 1. sınıf öğrencisine çarpan servis aracının sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 14:32 Güncelleme: 05.02.2026 - 14:32
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ilkokul öğrencisine çarpan servis aracının sürücüsü tutuklandı
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ilkokul 1. sınıf öğrencisine çarpan servis aracının sürücüsü tutuklandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde dün çarptığı ilkokul 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'nun yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin gözaltına alınan servis sürücüsü İ.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen İ.C, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Tabakoğlu'nun cenazesi ise bugün Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Basat köyünde defnedildi.

        - Olay

        Cumhuriyet Mahallesi'nde dün İ.C'nin kullandığı 41 P 3597 plakalı servis aracı, 2232. Sokak'tan 2230. Sokak'a dönerken ilkokul 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'na çarpmıştı. Ağır yaralanan Tabakoğlu sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak kaza yerinde yaşamını yitirmişti. İ.C. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

