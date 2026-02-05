Habertürk
        Haberleri

        GÜNCELLEME - Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşen kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 21:02 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:02
        GÜNCELLEME - Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşen taraftar öldü
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan müsabaka sırasında tribünden düşen kişi hastanede yaşamını yitirdi.

        Turka Araç Muayene Stadı'nda oynanan maçı seyreden Harda Kaçmaz tribünden düştü.

        Kaçmaz'ın düştüğünü gören taraftarlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine tribüne gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kaçmaz'ı ilk müdahalenin ardından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı.

        Kaçmaz, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

