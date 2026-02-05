Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de servis kazasında ölen öğrencinin ailesi sorumluların cezalandırılmasını istiyor

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuğun ailesi, olayda ihmali bulunanların cezalandırılmasını istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 21:30 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de servis kazasında ölen öğrencinin ailesi sorumluların cezalandırılmasını istiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki çocuğun ailesi, olayda ihmali bulunanların cezalandırılmasını istiyor.


        Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Şubat'ta öğrenci taşıyan İ.C. idaresindeki 41 P 3597 plakalı servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitiren Elanur Tabakoğlu'nun ailesi üzüntü yaşıyor.

        Adem Yavuz Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul eden aile, sorumluların cezalandırılmasını talep ediyor.

        Anne Serpil Tabakoğlu, AA muhabirine, olayda ihmaller zinciri olduğunu, servisten sorumlu kişilerin kimseye sormadan kendi kafalarına göre servis değişikliği yaptığını söyledi.

        Olayın sadece servis sürücüsüne yıkılmaması gerektiğini belirten Tabakoğlu, olayda sorumluluğu bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini kaydetti.

        Baba Fatih Tabakoğlu da çocuğunun ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

        Servis değişikliğinden hiç kimsenin haberi olmadığını dile getiren Tabakoğlu, şöyle devam etti:

        "Bu değişikliği yapanlar çocuğu kapısından alacak, konuşacak ve servisini gösterecek. Okul çıkışında benim çocuğum kendi yapması gerekeni yapıyor. Annesinin her ihtimale karşı bekle dediği yerde bekliyor. O gün benim evladım 5 dakika kadar beklemiş. Servisini de görünce eve gidemeyeceğim endişesiyle servisin peşinden koşturuyor. Orada servis şoförü ve hostes bizim vekilimiz, anne ve baba gibi ilgilenmeleri lazım.

        Kimin ihmali, suçu ve kusuru varsa cezasını çekmesini istiyoruz. Devletimizden ve kamuoyumuzdan en büyük dileğimiz budur. Bize bu konuda destek olsunlar, yanımızda olsunlar. Adalete güveniyoruz. Hukuki sürecimizi de başlattık."

        - Olay

        Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 Şubat'ta İ.C. idaresindeki 41 P 3597 plakalı servis aracı, 2232. Sokak'tan 2230. Sokak'a dönerken ilkokul 1. sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu'na çarpmış, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen küçük kız kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

        Olayla ilgili servis sürücüsü İ.C. tutuklanmış, okul müdürü D.D. de açığa alınarak hakkında soruşturma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Yaralı halde 200 metre yürüdü, halı sahanın önünde yığıldı
        Yaralı halde 200 metre yürüdü, halı sahanın önünde yığıldı
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Dehşet üstüne dehşet! Kurye kılığında katliamda yeni ayrıntılar!
        Dehşet üstüne dehşet! Kurye kılığında katliamda yeni ayrıntılar!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Sağlık çalışanı, kendi kendini kurtardı!
        Sağlık çalışanı, kendi kendini kurtardı!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Lastik sektöründe 4 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri...
        Lastik sektöründe 4 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri...
        Kocaeli Kent Mezarlığı'nda su hattı yenileme çalışması
        Kocaeli Kent Mezarlığı'nda su hattı yenileme çalışması
        Darıcalı sporcular 2025 yılını 459 madalyayla kapattı
        Darıcalı sporcular 2025 yılını 459 madalyayla kapattı
        Kocaeli'de 4 yeni hatla 24 saat kesintisiz ulaşım dönemi başladı
        Kocaeli'de 4 yeni hatla 24 saat kesintisiz ulaşım dönemi başladı
        KOSTÜ, stratejik planını YÖK'ün 2030 vizyonuna göre güncelledi
        KOSTÜ, stratejik planını YÖK'ün 2030 vizyonuna göre güncelledi
        Çayırova Belediyesi 17 sayı geriden gelip kazandı
        Çayırova Belediyesi 17 sayı geriden gelip kazandı