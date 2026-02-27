Canlı
        Kocaeli'de fırında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fırında bir kişiyi tabancayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 21:34 Güncelleme:
        Kocaeli'de fırında bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fırında bir kişiyi tabancayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Tepeköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde 27 Şubat'ta, bir fırında pide almak için sıra bekleyen İ.Y'yi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

        Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

