        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 zanlı adliyede

        Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Giriş: 10.03.2026 - 14:35 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte ilanlar ile açık hatlar üzerinden telefonla görüşmeler yaparak birçok kişinin dolandırılmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlıların, savcılık sorguları sürüyor.

        - Operasyon

        Polis ekipleri, 10 Martta Kocaeli merkezli İstanbul, Sakarya, Düzce, Kütahya, İzmir ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

        Aralarında örgüt elebaşı olan ve hakkında 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.A'nın da yer aldığı 23 zanlı yakalanmış, şüphelilerin hesaplarına 105 milyon 861 bin 637 lira para giriş çıkışı olduğu tespit edilmişti.

        Operasyonda 29 telefon, 32 SIM kart, 2 tablet, 2 harddisk, kuru sıkıdan bozma silah ile 53 fişek ele geçirilmişti.

        Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

