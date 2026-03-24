GÜNCELLEME - Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davası başladı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması başladı.



Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar ile başka suçtan hükümlü 1 tutuksuz sanık, müştekiler, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.



İzleyiciler duruşma salonuna girmeden önce iki ayrı güvenlik aramasından geçti. Salona alınanların kimlik bilgileri güvenlik görevlilerince kaydedilirken, gazetecilerin içeriye cep telefonu ve bilgisayar sokmasına izin verilmedi.



Kayıt altına alınan duruşmada, kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından söz alan müşteki vekilleri, usule ilişkin itirazlarını ileterek, kamu görevlilerinin de bu dosyada yargılanmasını, duruşmaların Gebze yetki sınırları içinde yapılmasını, celselerin aleniyet ilkesine daha çok dikkat edilerek ve daha uygun salonda gerçekleştirilmesini, tutuksuz sanık ve tanıkların duruşmada dinlenilmesini talep etti.



Söz alan Türkiye Barolar Birliği, Kocaeli, İstanbul, Sakarya ve Bursa baroları yetkilileri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri "katılan" sıfatı almaları talebinde bulundu.



Müşteki avukatları ile bazı sanıklar, katılma talebinin kabulünü, bazı sanıklar ile müdafileri ise talebin reddini istedi.



"Katılma" ile diğer taleplerin reddini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmaya 14.15'e kadar ara verdi.



- "Bu fabrikadan hiç gelir elde etmedim"



Aranın ardından sanıkların savunmalarına geçildi.



Ravive Kozmetik firmasının yetkili ortağı tutuklu sanık İsmail O, savunmasında, kağıt üzerinde yönetim kurulu üyesi olduğu için sanık sıfatıyla yargılandığını söyledi.



Anne tarafının uzun yıllardır kozmetik sektöründe faaliyet gösterdiğini anlatan İsmail O, anne ve babasının 2014’te boşandığını ve babasının Düzce’ye yerleşerek bir kozmetik firmasında yönetici olarak işe başladığını aktardı.



İsmail O, o dönemde bir medikal firması işlettiğini ve babasıyla herhangi ticari bağı olmadığını öne sürerek, "Babam bir gün işten ayrıldığını, borçlarının olduğunu söyledi. Ağabeyim ve benden fabrika açmak için borç para talep etti. Bunun üzerine borç para verdik ve üzerimize şirket kurdurttuk." diye konuştu.



Şirket bünyesindeki fabrikanın tüm yetkilerini resmi şekilde babalarına devrettiklerini söyleyen İsmail O, "Bugüne kadar bu fabrikadan hiç gelir elde etmedim, oradan gelecek paraya hiç ihtiyacım olmadı. Son 6 ayda yalnızca 3 kere fabrikaya gittim." ifadelerini kullandı.



Sanık İsmail O, olay günü 09.30 gibi babasının aradığını ve fabrikada patlama olduğunu haber verdiğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Telefonu kapattıktan sonra üzerimi bile değiştirmeden, eşofmanla Dilovası’na doğru yola çıktım. Yolda ağabeyimi arayıp bilgi verdim. Bu arada avukatımız oraya kesinlikle gitmemem gerektiğini söyledi. 'Sen dön, ağabeyini al ve şehir dışında bir yere git.’ dedi. Dilovası’na varmak üzereyken geri döndüm. Gökberk’i arayıp dizüstü bilgisayarımı getirmesini istedim. Gidip bilgisayarımı aldım, kimseye açıklama yapmadan çıktım. Ağabeyimi alıp dayımın Çorlu’daki fabrikasına gittim."



- "Hayatımda hiç suç işlemedim, bugün de içim çok rahat"



Olaydan sonra kaçma niyetinin olmadığını ileri süren İsmail O, "Yönetimde karar alma yetkisini babama devretmiştim, hayatımda hiç suç işlemedim. Bugün de içim çok rahat. Babamı kalp krizinden kaybettim, acının ne demek olduğunu ben de biliyorum. Suçluların bulunmasını istiyorum." diye konuştu.



Mahkeme Başkanı'nın, sattığı ürünlerin üretildiği yere hiç bakıp bakmadığını sorması üzerine sanık İsmail O, "İnşallah 5 sene sonra firmamı daha da büyütünce ürünlerimi ürettirdiğim yere bakmayı planlıyorum." yanıtını verdi.



İsmail O, müşteki avukatının, babası Kurtuluş O'nun emniyette "Oğullarım Ravive Kozmetik'i açınca işlerin başında duruyordum. Geçimimi çocuklardan aldığım harçlıklardan sağlıyordum." ifadesini okuması üzerine, "Babamın böyle bir ifade vermesi mümkün değil. İnanmıyorum." dedi.



Müşteki avukatının "Kaçmadığınızı söylüyorsunuz ama neden pasaportunuz üzerinizdeydi?" sorusuna İsmail O, pasaportunu her zaman yanında taşıdığını ifade etti.



İsmail O, müşteki avukatının ürünlerini neden LYKEE değil de Ravive Kozmetik adına sattıklarına dair soruya, firmayı 2021'de devrettiklerini, olaydan 2 ay öncesinde satışlarının arttığını kaydetti.



Müşteki avukatının "Sorumluluğunuzun olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine İsmail O, yetkilerini babasına devrettiğinden sorumluluğunun olmadığını iddia etti.



İsmail O, yangında hayatını kaybeden Şengül Yılmaz'ın kardeşi müşteki Emine Bulut'un "Ben orada çalışıyordum. 1 ay boyunca orada krem doldurdu, fabrikaya gelmediği ifadesi yalandır. Olaydan 2 gün önce kendisinden maaşımı istemiştim, 'Babam ne zaman isterse o zaman verir.' cevabını vermişti." beyanına karşı, söylenen tarihte fabrikaya gittiğini fakat maaşlarla ilgilenmediğini öne sürdü.



Müşteki yakınları savunması sırasında zaman zaman İsmail O'ya tepki gösterirken, mahkeme heyeti duruşmaya yarın saat 10.00'a kadar ara verdi.



Duruşmayı, CHP Kocaeli Milletvekilleri Mühip Kanko, Nail Çiler ve Harun Özgür Yıldızlı, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da izledi.



- Olay ve ceza istemleri



Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.



Soruşturma kapsamında, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmış, fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş O. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Bilirkişi raporunda, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlenen Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) sorumlu müdürü Ü.A. 3 Aralık'ta, yapıyı yangın güvenliği açısından eksik ve tehlikeli durumda kiraya verdiği ve bu nedenle "tali ağır kusurlu" olduğu değerlendirilen fabrika binasının eski sahibi G.D. de 4 Aralık'ta tutuklanmıştı.



Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 97 sayfalık iddianamede, tutuklu kozmetik firması yetkilileri Altay Ali O. ve kardeşi İsmail O. ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna O. ve Gökberk G. hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "olası kastla mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 5 ay 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Olayın yaşandığı fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren Küresel OSGB firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü tutuklu Ü.A. ile iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi tutuklu G.D, binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenilen iddianamede, kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklu şüpheliler A.O.A. ve O.Y. ile tutuksuz Ö.A. ve firari A.B. için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

