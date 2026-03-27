        GÜNCELLEME - Kocaeli'de eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 03:51 Güncelleme:
        Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir eğlence mekanına silahla ateş açtı.

        Saldırıda kurşunlar, iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Cem Özer (49) ve Talip Çakır ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Saldırıda yaralanan Volkan Berberoğlu, Talip Çakır ve 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Berberoğlu ve Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu arada, Çakır'ın yakın zamanda polislikten emekli olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kulübün kongre üyesi Cem Özer için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Camiamız tarafından sevilen ve tanınan, aynı zamanda kulüp kongre üyemiz olan Cem Özer'in vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Cem Özer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor
        NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Montella, tabuları yıka yıka gidiyor!
        Montella, tabuları yıka yıka gidiyor!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        "Alışık değilim"
        "Alışık değilim"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Top darbesi sonrası ölüm!
        Top darbesi sonrası ölüm!
        "Hazırlıklara başlayın"
        "Hazırlıklara başlayın"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Üç kişinin öldüğü bar saldırısının dehşet anları Otomobilden mekanı taradıl...
        Üç kişinin öldüğü bar saldırısının dehşet anları Otomobilden mekanı taradıl...
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kocaeli'de konuştu:
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kocaeli'de konuştu:
        Kocaeli'de 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangını davasında dördüncü...
        Kocaeli'de 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangını davasında dördüncü...
        İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırı; 3 ölü, 2 yaralı (2)
        İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırı; 3 ölü, 2 yaralı (2)
        İzmit'teki silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi Bir...
        İzmit'teki silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi Bir...
        Göç yolunda yaralanan bayağı turnanın tedavisi Ormanya'da sürüyor
        Göç yolunda yaralanan bayağı turnanın tedavisi Ormanya'da sürüyor