Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 13:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne otomobille gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir eğlence mekanına silahla ateş açtı.

        Saldırıda kurşunlar, iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Cem Özer (49) ve Talip Çakır ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Saldırıda yaralanan Volkan Berberoğlu, Talip Çakır ve 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Berberoğlu ve Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu arada, Çakır'ın yakın zamanda polislikten emekli olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kulübün kongre üyesi Cem Özer için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Camiamız tarafından sevilen ve tanınan, aynı zamanda kulüp kongre üyemiz olan Cem Özer'in vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Cem Özer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        - Ölenlerden 2’sinin cenazesi defnedildi

        Hayatını kaybeden Özer için İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camisi'nde tören düzenlendi.

        Törene, Özer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve vatandaşlar katıldı.

        Kılınan namazın ardından Özer'in cenazesi, kent mezarlığına defnedildi.

        İşletme sahibi Berberoğlu'nun cenazesi de Düzce'nin Akçakoca ilçesi Hasançavuş köyü Karaburun Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Emekli polis Çakır'ın cenazesi ise yarın memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Kuyumcullu Mahallesi'nde öğlen vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
