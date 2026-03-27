Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 9 zanlı yakalandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 27.03.2026 - 13:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ömerağa Mahallesi'nde 27 Mart'ta yaşanan olaya ilişkin Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne 27 Mart'ta otomobille gelen kişilerce eğlence mekanına silahla açılan ateş, iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor kongre üyesi Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır ile 2 kişiye isabet etmiş, Özer olay yerinde, Çakır ve Berberoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

