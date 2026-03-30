        Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 14:06 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Mart'ta yaşanan olaya ilişkin yürütülen çalışmalarda çevredeki işyerlerinin ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından 1844 saat kayıt izlendi.

        İncelemeler sonucunda İstanbul ve Sakarya'da ikamet ettiği tespit edilen şüphelilerin çalıntı "ikiz plakalı" bir araç kullanarak başka bir araçla koordineli hareket ettikleri anlaşıldı.

        İstanbul ve Sakarya'da 22 adrese düzenlenen operasyonlarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 2'si yurt dışı çıkış yasağı 1'i ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan olaya ilişkin dün İstanbul ve Sakarya'da 4 adrese düzenlenen operasyonlarda 4 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Olay

        İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne 27 Mart'ta otomobille gelen kişilerce eğlence mekanına silahla ateş açılmış, iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor kongre üyesi Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.





        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

