Kocaeli’de sahillerden 835 ton çöp toplandı

– Kocaeli’de vatandaşların yaz döneminde yoğun ilgi gösterdiği Kandıra’nın Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu ve Kerpe sahillerinden 835 ton çöp toplandı.

Kocaeli’nin yaz turizminde önemli bir yere sahip olan Kandıra ilçesi, mavi bayraklı plajları ile vatandaşları sahillere çekiyor. Özellikle yaz aylarında şehir içi ve çevre illerden gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği plajlarda daha sağlıklı vakit geçirilmesi için temizlik çalışmaları yürütülüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sahil ve plajlarda temiz bir çevrede vakit geçirebilmesi için sahil temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekiplerince Temmuz, Ağustos ve Eylül ayının 15’ine kadar süren yaz sezonu içerisinde Kandıra’nın 5 sahilinden 835 ton çöp toplandı.

Yaz sezonu boyunca yoğun ilgi gören Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu ve Kerpe sahillerinde özverili çalışma gerçekleştiren 56 kişilik ekip, gece gündüz çöp topladı. Ekipler çalışmalar sonucunda sahillerden 84 kamyon çöp toplandı. Ekipler sadece vatandaşların çöp kutusuna attığı çöpleri değil, gelişigüzel yerlere atılan çöpleri de topladı.

KOCAELİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:22

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