Hayvanat bahçesi yetkilileri hayvanların, deprem anındaki tepkilerini anlattı

İstanbul’da dün meydana gelen depremin hissedildiği Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan hayvanat bahçesinde görevli hayvan bakıcısı, hayvanların deprem sırasındaki tepkilerini anlattı.

İstanbul açıklarında dün meydana gelen deprem Kocaeli’de de hissedildi. Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde bulunan hayvanların deprem anındaki tepkilerini anlatan hayvanat bahçesinin baş hayvan bakıcısı Mesut Kaya, yaşanan deprem sırasında barınakta bulunan hayvanların olağan dışı bir tepki vermediklerini söyledi. Deprem sonrasında kriz masası kurarak hayvanların sağlık durumlarını kontrol ettiklerini ifade eden Kaya, herhangi bir problemle karşılaşmadıklarını belirtti. Yapılan gözlemler neticesinde hayvanlarda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığının belirlenmesi sonrasında hayvanat bahçesinin vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğini dile getirdi.



“Biz de herhangi bir ekstrem durumla karşılaşmadık”

Doğada bulunan hayvanlarda deprem öncesinde olağan üstü hareketleri gözlemlemenin daha çok mümkün olduğunu kaydeden Kaya, “Deprem olaylarında hayvanların önceden depremi hissettiklerine dair bir söylem var. Bu her ne kadar kanıtlanmamış olsa da böyle bir söylem var. Biz parkımızda herhangi bir ekstrem bir durum ile karşılaşmadık. Deprem anında hayvanların olağan dışı bir şey sergiledikleri algısı dışarıdaki hayvanlarda daha iyi gözlemlenebilir. Çünkü hayvanların burada belirli bir yaşam alanları olduğu için bu tür durumlara kapsamlı bir tepki göstermeleri mümkün değil. Doğada kuşların olağan dışı hareketlerini gözlemleyebilmek daha da mümkün. Çünkü geniş alanda hareket ettikleri için bu gözlemlenebilir. Ama burada hayvanların kısıtlı yaşam alanları olduğu için bu tam anlamı ile gözlenemez. Biz de herhangi bir ekstrem durumla karşılaşmadık. Biz hemen bir kriz masası kurduk. Hayvanların kontrollerini yaptılar. Herhangi bir problem yaşamadılar” dedi.

KOCAELİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:22

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