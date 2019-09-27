Başkan Hürriyet, araç satın alma hedeflerini rakamlarla açıkladı

– İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye hizmet aracı satın almanın neden kiralamadan daha karlı olacağını vatandaşlara rakamlarla anlattı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, araç satın almanın kiralamaya oranla daha karlı olacağını belirtti. Hürriyet’in daha önce meclise sunduğu araç satın alma teklifi reddedildi. Başkan Hürriyet gerçekleştirdiği sunumla birlikte rakamları ortaya çıkartarak araç satın almanın kiralamadan daha karlı olacağını tek tek anlattı. Hürriyet yaptığı sunumda, “5 aylık süre içerisinde de yaklaşık 9 milyon gibi bir tasarrufla bütçe açığımızı kapatma fırsatımız oldu. Bu yeterli değil çünkü bütçe açığımız devam ediyor” dedi.

Tasarruf tedbirlerini kiralık araçlar üzerinden sürdürmek istediklerini belirten Hürriyet, “Biz de nasıl tasarruf ederiz diye düşünürken en çok para harcadığımız ihale bedellerine baktık. Hizmetlerde kullandığımız toplam 183 aracımız olduğunu gördük. Bizim 183 araca 3 yılda ödediğimiz toplam kiralama bedeli 64 milyon 983 bin TL. Bu rakam sadece kiralama bedelidir. Kiralama bedeliyle satın alma maliyetini karşılaştırdık. Biz bu 183 araca kasamızda para olsa ve satın almaya kalksak kaç para öderiz diye bir hesap yaptık. Devlet Malzeme Ofisi’nden tek tek rakamlar aldık ve toplam tutar 45 milyon TL. 45 milyon TL’ye satın alabileceğimiz araçlara biz 3 yılda 63 milyon 983 bin TL kiralama bedeli ödediğimizi gördük” diye konuştu.

Belediye kasasında para olmadığı için araç satın alımında kredi çekmek istediklerini ifade eden Hürriyet, “Satın aldığımız takdirde bakım onarım maliyetleri ve kredi giderleriyle birlikte 3 yılda ödeyeceğimiz rakamın 67 milyon 723 bin TL olduğunu hesaplamış olduk. 3 yılsonunda araçlar belediyeye ait olduğunda son 2 yıl kiralama bedeli ödemeyeceğiz. Bu da belediyeye 42 milyon 624 bin TL tasarruf sağlamış olacak. Bu paradan bakım onarım maliyeti olan 6 milyon TL’yi düştüğümüz takdirde 2 yılda 36 milyon 624 bin TL belediyemizin kasasında kalacak. Bu araçları 10 yıl daha kullanılacağını düşündüğümüzde yaklaşık 200 milyon TL kiralama bedeli de kasamızda kalacak. Bu araçlar ömrünü tamamladığında hurda değeri olarak 20 milyon TL belediyenin kasasına girmiş olacak” şeklinde konuştu.

İki yıllık tasarrufla ne gibi hizmetler yapabileceklerini anlatan Başkan Hürriyet, “2 yıllık tasarrufumuz olan 36 milyon 624 bin TL ile ne gibi hizmetler yapılabilir diye düşündüğümüzde bu parayla 36 kreş açabiliriz, 15 tane kültür merkezi yapabiliriz, 15 kapalı pazar alanı yapabiliriz, 50 tane tarihi binanın restorasyonunu gerçekleştirebiliriz, 7 bin 200 adet amatör spor kulübüne destek verebiliriz, 36 adet kapalı halı saha yapabiliriz. İnsanlarımıza ciddi anlamda destekler sağlayabiliriz. Aynı zamanda bu rakam 14 bin 315 kişinin asgari ücretli iş sahibi olması demektir. Ve bu ciddi tasarruf rakamıyla daha sayamadığımız bir çok proje ve hizmeti hayata geçirebiliriz” ifadelerinde kullandı.

Son olarak İzmit halkına seslenen Başkan Hürriyet, “Değerli İzmitliler, sizlere mali analizi anlatmaya çalıştık. İstiyoruz ki milletimiz kazansın ve milletimizin parası iyi yerlere harcansın. Belediye olarak yapacağımız tasarruflarla çok daha iyi hizmetler sunmak istiyoruz. Bundan sonrası vatandaşımızın takdirine, meclisimizin değerlendirmesine kalmıştır” diyerek sözlerine son verdi.



KOCAELİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:22

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