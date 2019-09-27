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Yarasalar kış uykusuna Ormanya’da yatacak

İHA

– Büyükşehir Belediyesi'nin prestij projelerinden Ormanya, biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili bilimsel çalışmalara da öncülük ediyor.

Yarasalar kış uykusuna Ormanya’da yatacak

– Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden Ormanya, biyoçeşitliliğin korunması ile ilgili bilimsel çalışmalara da öncülük ediyor.
Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda geçtiğimiz yaz aylarında faaliyete geçen “Yarasalar İle Biyomücadele” projesi için alandaki farklı habitatlara üç farklı boyuttaki yarasa kutuları asıldı. Ormanya’da yaşayan yarasaların belirlenmesi, popülasyon durumlarının izlenmesi ve zararlı böceklerle biyomücadele amacı ile başlatılan projede olumlu sonuç alınmaya başlandı. Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda görev yapan biyologların takip ettiği projede, aylık periyotlarla kutuların kontrolü ve temizliği yapılıyor. Yapılan kontrol çalışmalarında yerleşme tespit edilen yuvalarda cüce yarasa ve akşamcı büyük yarasa olarak bilinen türler tespit edildi. Ortalama ömürleri 20 yıl olan yarasalar yaşamları boyunca aynı yuvayı kullanabiliyor ve büyük koloniler oluşturabiliyorlar.
Uçabilen memeli türü olan yarasaların bazı türlerinin 6 ay kış uykusuna yattığı biliniyor. Ormanya’da farklı noktalara asılan yarasa kutularının kış uykusu için bazı yarasa türlerinin tercih noktalarından biri olması hedefleniyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla kış uykusuna yatacak yerlerini belirlemeye başlayan yarasalar, yaşamına uygun olarak doğal malzemeler ile hazırlanan kutularda şimdiden görülmeye başlandı.
Ormanya’ya gelen ziyaretçileri bilgilendirmek ve proje hakkında farkındalık oluşturmak için bir bilgilendirme alanı oluşturuldu. Bilgi panolarında yarasaların beslenmesi, davranış biyolojisi, biyomücadeledeki önemine kadar tüm bilgiler yer alıyor. Biyomücadele kapsamında gerçekleştirilen proje, yarasalar hakkında daha detaylı bilgilerin öğrenilmesine de olanak sağlıyor.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tarkan Yorulmaz danışmanlığında yürütülen projede, doğanın korunmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerle, hem yarasaların buradaki tür çeşitliliğini korumak hem de yarasaların ekolojik hizmetlerinden faydalanılması hedefleniyor. Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nın farklı habitatlarına yerleştirilen yarasa kutularının ilk aşamasında yarasaların yuvalara alışıp yerleşmesi beklendi. İki koloninin tespit edilmesiyle birlikte; bu türlerin dışkılarından hangi böcek türleriyle beslendikleri de araştırılacak.

KOCAELİ

28 Eylül 2019 Cumartesi

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