Başkan Büyükgöz’den esnaf turu

– Osman Yılmaz Mahallesi esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Esnaflarımızla, eşraf buluşmaları ve sohbetlerinde bir araya geleceğiz” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den esnaf ziyareti. Cuma namazı sonrası Osman Yılmaz Mahallesi’nde bulunan esnafları dolaşan Başkan Büyükgöz, hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnaflara bol, bereketli işler dileyen Büyükgöz, vatandaşların ve esnafların talep, istek ve önerilerini dinledi. Mahallelerde devam eden meclis toplantılarının hız kesmeden devam ettiğini hatırlatan Büyükgöz, “Bu toplantıların benzerini ‘esnaflarımızla eşraf buluşmaları ve sohbetleri’ şeklinde düzenleyeceğiz. İlçe ekonomimizin temel taşı sayılan esnaflarımızla birebir iletişimimizi ve etkileşimimizi daha dinamik bir şekilde sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Büyükgöz esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



KOCAELİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:17

AKŞAM 18:56

YATSI 20:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.