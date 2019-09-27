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Gümüşhane kültürü Kocaeli’de tanıtılıyor

İHA

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ikincisi düzenlenen Gümüşhane Tanıtım Günleri, Uluslararası Fuar Merkezinde başladı.

Gümüşhane kültürü Kocaeli’de tanıtılıyor

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ikincisi düzenlenen Gümüşhane Tanıtım Günleri, Uluslararası Fuar Merkezinde başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı’nın öncülüğünde düzenlenen Gümüşhane Tanıtım Günleri etkinliğinin ikincisi Büyükşehir Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleştirildi. Gümüşhane Tanıtım Günleri’nin resmi açılışı protokolün yoğun katılımıyla yapıldı. Programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara, AK Parti Kocaeli milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda söz alarak Kocaeli’nin bir kültür mozaiği olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Biz zenginliklerimizle Türkiye’yiz. Bizlere düşen bu zenginliği yaşatmaktır. Burada tanıtım günleriyle ilgili sayısız etkinlik gerçekleştirdik. Bu kültürü yazılı hale de getirelim. Benim sizden bir istediğimiz var. Burada yaptığımız etkinliklerin yazılı yayınlarını yapalım. Kocaeli’de 80 vilayetten insan kardeşçe yaşıyor. Kocaeli sanayinin değil, huzurun da başkenti. Buradan Türkiye’ye güzel örnekler sunmak mümkün” dedi.
Kültürel zenginliğin arttırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Burada üst kimlik yaratmalıyız. Her birimiz farklı farklı yerlerden geldi. Kente aidiyet oluşturarak ekmeğimizi kazandığımız yere değer katmalıyız. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Birçok kurum ve kuruluşumuzun bu etkinlik için katkısı oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.
Konuşmaların ardından programın açılış kurdelesi kesilerek protokol üyelerinin katılımıyla fuardaki stantlar gezildi.

KOCAELİ

28 Eylül 2019 Cumartesi

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