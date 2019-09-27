Başkan Hürriyet müteahhitlerle bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, müteahhitlerle bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Ticaret Odası Burhan Kasım Toplantı Salonu’nda kette faaliyet gösteren müteahhitlerle bir araya geldi. İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Başkan Hürriyet’in yanı sıra, KOTO Başkan Vekili Hüseyin Gezer, Yapı Müteahhitleri Birliği Başkanı Faruk Mamik, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcıları Nurettin Bulut, Cem Güler, İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Ethem Can ve çok sayıda müteahhit katıldı. Programda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet toplantının amacıyla ilgili bir konuşma gerçekleştirdikten sonra İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Ethem Can yaptığı sunumla birlikte programa katılan müteahhitlere bilgiler verdi.

Toplantıda ilk olarak konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Dünkü depremden sonra bu toplantı daha kıymetli hale geldi. Birimlerimiz bu konuda bize zaman zaman sunumlar yapıyor. Ne yazık ki son yıllarda hızlı bir betonlaşma oldu. Burada yaşayan insanlar olarak sürekli bunu söylüyoruz. Bir süre sonra da kentlere ihanet ediliyor sözü söyleniyor. Tabi ki sektörün ciddi sıkıntıları var, farkındayız. Ülkenin genel ekonomik sıkıntıları sebebiyle oluşan sıkıntılar bulunuyor. Bu sektörün yaşadığı sıkıntılar bu taraftan da bambaşka görünüyor. Bugün burada bulunarak bu sıkıntıları paylaşmak için bir araya geldik. Gerçekleri göz önüne serelim” dedi.

Hürriyet’in ardından konuşan Kocaeli Yapı Müteahhitleri Birliği Başkanı Faruk Mamik, “Müteahhitler, çatı aralarındaki uygulamaların doğru bir uygulama olmadığını biz defalarca dile getirdik. Ekonominin zorda olduğu bir dönemde, müteahhitlerin de ne halde olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bizler de işleri daha çok zorlaştırıp bir şeyler yapma derdinde değiliz. Müteahhitler de bir şeyler yapma peşinde. Biz Kocaeli’de kentsel dönüşüm yapamıyoruz. 3 kat kuralı olduğu için yapamıyoruz. Sizin yaptığınız toplantı Kocaeli’de örnek olmuş oldu. Bugüne kadar müteahhitleri de yapı kontrolcü arkadaşları da çok dinleyen olmadı. Müteahhitler ciddi anlamda zorda" diye konuştu.

KOCAELİ 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:22

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