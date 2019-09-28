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Kent trafiğini rahatlatacak cep durak trafiğe açıldı

İHA

– Salim Dervişoğlu Caddesi Halkevi durağına inşa edilen yeni cep trafik akışını rahatlatıyor.

Kent trafiğini rahatlatacak cep durak trafiğe açıldı

– Salim Dervişoğlu Caddesi Halkevi durağına inşa edilen yeni cep trafik akışını rahatlatıyor.
Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerine giden toplu taşıma araçlarının kullandığı ve D100 karayoluna alternatif yol olan İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi’nde trafiğin rahatlatılması için cep duraklar yapıldı. Halkevi durağına yeni yapılan cep durak ilk günden trafik akışını rahatlattı. Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerine gitmek isteyen vatandaşlar Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Turgut Özal köprülerini kullanarak Salim Dervişoğlu Caddesi’ne geçiyor. Toplu taşıma araçlarının cadde üzerinde durup yolcu alıp indirmesi, trafik akışında yoğunluğa neden oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yoğunluğun azaltılması ve toplu taşıma araçlarının rahat bir şekilde yolcu alıp indirmesi için yeni cep duraklar inşa etti. Adnan Menderes Köprüsü Halkevi Durağına inşa edilen cep, toplu taşıma araçları tarafından kullanılmaya başlandı.
Adnan Menderes Köprüsünün Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki ayağının yanında bulunan toplu taşıma durağı için inşa edilen ilk cep trafiğe açıldı. Çift şerit ve katılım yolu ile birlikte 190 metre uzunluğunda olan cep ilk günden trafik akışını rahatlattı. Özellikle yolcu indi bindinin yoğun olarak yapıldığı durak, yayalara da daha güvenli ulaşım hizmeti sağlıyor. Trafiğe açılan yeni cep durakta vatandaşların konforu da düşünüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yeni ceplere uygun akıllı duraklar monte edildi. Trafiğe açılan halkevi cep durağının ardından Sabancı Kültür Merkezi yanında bulunan Mimar Sinan ve Kocaeli Fuarı önünde bulunan Turgut Özal Köprülerinin yanına da cep duraklar inşa edilecek. Her iki cepte tek şeritli ve 90 metre uzunluğa sahip olacak duraklar Salim Dervişoğlu Caddesinde trafiği rahatlatacak.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan üst geçitlerdeki yürüyen merdiven ve asansörler bakıma alındı. Vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyen merdiven ve asansörleri kullanabilmesi amacıyla Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından periyodik bakım çalışmaları sürdürülüyor.
Kocaeli geneli üst geçitlerde toplam 30 yürüyen merdiven ve 50 asansör bulunuyor. Bu yürüyen merdiven ve asansörlerin periyodik bakım ve onarımları ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapılıyor. Aylık periyodik bakımların yanı sıra yürüyen merdiven ve asansörlerde çıkabilecek arızalara da müdahale ve onarım hizmeti Enerji Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

KOCAELİ

28 Eylül 2019 Cumartesi

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  • İKİNDİ 16:17
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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