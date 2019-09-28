Arapça öğretmenlerine Gez-Gör’den tarih turu

– Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tanıtımında büyük katkısı olan GezGör Kocaeli Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenlere ‘Tarih Turu’ gerçekleştiriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nün Kocaeli’de gerçekleştirdiği ‘Eğitici Eğitimi Kursu’na katılan Arapça öğretmenleri, GezGör ile Kocaeli’nin tarihi ve kültürel yapısıyla tanıştı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen 50 Arapça öğretmeni, konforlu araçlarla Tarihi Orhan Camii’nden Selim Sırrı Paşa Konağı’na kadar birçok yeri yakından tanıma fırsatı buldu.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen 50 Arapça öğretmeni, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Gez Gör yetkilileri tarafından TUBİTAK TUSSİDE eğitim binasından alındı. Namazgah Şehitliği, Tarihi Orhan Camii, Süleyman Paşa Hamamı, Akça Koca Meydanı, Selim Sırrı Paşa Konağı, Tarihi İzmit Çarşı, Kapanca Sokak, gibi tarihi mekanlar ve Seka Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi konforlu araçlar ve uzman rehberler eşliğinde öğretmenlere gezdirildi.

Kocaeli’nin tarihi, turistlik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden katılmak istedikleri turu seçebiliyor. En az 20 kişi olmak ve 18 yaşından büyük olmak kaydıyla gruplar, gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar ayrıca Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni de arayabiliyor.



KOCAELİ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:23

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