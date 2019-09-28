Kocaeli'de 3 kişinin öldüğü kaza alanı havadan görüntülendi TEM Otoyolu'nda trafik durunca kilometrelerce araç kuyruğu oluştu İzmit'te meydana gelen kazada trafik kuyruğu Derince'yi geçti Yolda kalan sürücüler kontak kapatıp kaza alanını izledi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza nedeniyle 2 saat trafiğe kapanan yol drone ile havadan görüntülendi.



Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Bekirdere Rampası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 tır, bir otomobil ve bir çekicinin henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü zincirleme kaza yapması sonucunda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaralılara müdahale etmek için sağlık ekiplerinin karşı şeritten ulaştığı kaza alanında 2 yönlü de trafiğe kapanınca yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Oluşan trafikte sürücüler kontak kapatarak kaza alanını izlemeye başladı. Kaza alanı ise drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde her iki yönde de kapanan trafikte oluşan araç yoğunluğu görünüyor.

KOCAELİ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:55

YATSI 20:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.