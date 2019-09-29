Yeni yaptırdığı evin inşaatında vuruldu

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KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde, Erol A., yeni yaptırdığı evin inşaatında tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Kırkarmut Yağcılar Mahallesi´nde meydana geldi. Erol A., yeni yaptırdığı evin inşaatında ismi öğrenilemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Kimliği belirsiz kişinin tabanca ile 3 el ateş açması sonucu Erol A. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi Erol A.'yı Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Erol A. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



KOCAELİ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:23

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