Tıp öğrencileri Kağıt Müzesi’ne hayran kaldı

Kocaeli Kağıt Müzesi’ni gezen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, müzeyi çok beğendiklerini ifade ettiler.
20192020 eğitim öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim görmeye başlayan Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, kenti tanıma fırsatı buluyor. Bu kapsamda öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Müzesi’ni ziyaret etti. 39 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Eylül ayı boyunca Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim görmeye başlayan Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri gruplar halinde Kağıt Müzesini ziyaret edecek. Bu kapsamda kenti tanıma fırsatı bulan öğrencilerin ilk kafilesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Müzesine hayran kaldıklarını ifade ettiler.
KOCAELİ
29 Eylül 2019 Pazar
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