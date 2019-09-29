Tıp öğrencileri Kağıt Müzesi’ne hayran kaldı

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli Kağıt Müzesi’ni gezen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, müzeyi çok beğendiklerini ifade ettiler.

20192020 eğitim öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim görmeye başlayan Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, kenti tanıma fırsatı buluyor. Bu kapsamda öğrenciler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Müzesi’ni ziyaret etti. 39 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Eylül ayı boyunca Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim görmeye başlayan Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri gruplar halinde Kağıt Müzesini ziyaret edecek. Bu kapsamda kenti tanıma fırsatı bulan öğrencilerin ilk kafilesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Müzesine hayran kaldıklarını ifade ettiler.

KOCAELİ 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:16

AKŞAM 18:55

YATSI 20:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.