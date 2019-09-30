Yerli Otomobilin kalbi Bilişim Vadisi’ne kuruluyor

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin kalbi olarak Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’ni seçti.

Türkiye’nin yerli otomobili için çalışmalarını sürdüren Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), 7 Ekim’den itibaren Bilişim Vadisi’nde yer alacak. İstanbul Levent’te bulunan TOOB’un binasındaki tüm birimler artık Bilişim Vadisi’nde çalışmalarını sürdürecek. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’ne taşımaya hazırlanan Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) burada yapacağı son çalışmaların ardından yerli otomobilin yürüyen prototipini Aralık ayında kamuoyuna sunmak istiyor.



“Kabımıza sığmıyoruz”

Taşınma haberini sosyal medya hesabından duyuran Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu, “Taşınıyoruz, çünkü kabımıza sığmıyoruz. Paydaşlarımızdan TOBB’un Levent’te bulunan binasındaki katlarımıza sürekli büyüyen ekibimiz ile veda ediyoruz. 7 Ekim’den itibaren bütün birimlerimizle Bilişim Vadisi’ndeyiz. Bu haberi erkenden paylaştık çünkü heyecanımız büyük. Önümüzdeki günlerde yeni çalışma ortamımızın ayrıntılı fotoğraflarını da yine buradan paylaşacağız” ifadeleri kullanıldı.

KOCAELİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:51

YATSI 20:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.