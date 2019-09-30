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Nefes kesecek heyecanın adresi 41 Burda AVM

İHA

– İzmit'te bulunan 41 Burda AVM, ziyaretçilerini 5D Simülatör Kapsül ile eğlence ve heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

– İzmit’te bulunan 41 Burda AVM, ziyaretçilerini 5D Simülatör Kapsül ile eğlence ve heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıyor.
Kocaeli’nin alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 41 Burda AVM, 5D simülatör kapsülünde gösterilecek China Wall ve Retro Rally filmleri ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Kocaeli ve bölge halkını ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM, 2–6 Ekim tarihleri arasında 14.00 – 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikle ziyaretçilerini 5 boyutlu eğlence ile buluşturuyor. Film gösteriminin yanı sıra yedi dakika sürecek 5D simülatör kapsülün efektleri ile de ziyaretçiler heyecan dolu bir yolcuğa çıkaracak.

KOCAELİ

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:25
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 16:13
  • AKŞAM 18:51
  • YATSI 20:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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