Başkan Çiftçi öğrencilerle söyleşi yaptı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, TOBB Çayırova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile söyleşi yaparak tecrübelerini anlattı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin konferans salonunda gerçekleşen söyleşide üniversiteye hazırlanan gençlere çok önemli tavsiyelerde bulunan Başkan Bünyamin Çiftçi, geleceğin teminatı olan gençlerin fikirlerini ve hedeflerini dinledi. Söyleşiye kendi hayatından örnekler vererek başlayan ve eğitim hayatı başta olmak üzere mesleki hayatından kesitler sunan Başkan Çiftçi, okul yıllarında yaşadığı zor anılarını paylaştı.

Gençlere her zaman gelişime açık olmaları konusunda uyarılarda bulunan Çiftçi, gençlerin geleceğe emin adımlarla yürümesi için hem bireysel olarak hem de belediye olarak her zaman yanında olduklarını söyledi. Başkan Çiftçi, elde etmiş olduğu başarıların temelinde sürekli kitap okumak olduğunun altını çizdi. Zamanının büyük bir bölümünde kitap okuduğunu ve sorular çözerek disiplinli bir eğitim hayatı yaşadığını vurgulayan Çiftçi, gençlere de bu yönde tavsiyeler verdi.

Programın sonunda öğrencilerin sorularını da cevaplayan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, gençlere ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Gençlerle her zaman bir arada olmaya özen göstereceklerini vurgulayan başkan Çiftçi, bu tür programlarla gençlerin fikirlerini alacaklarını ve aynı zamanda Çayırova’nın gelişiminde gençlerin de söz sahibi olacağını sözlerine ekledi.

