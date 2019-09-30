Darıca Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı

Darıca Belediyesi tarafından vatandaşlara, Darıca Belediyesi’nin ismini kullanıp yardım için para vaad eden dolandırıcılara inanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Darıca Belediyesi son günlerde evleri dolaşarak “Belediyeden geldik diye kendilerini tanıtıp ve bağış ve yardım amaçlı para talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Darıca Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Darıca Belediyesi olarak vatandaşlardan hiçbir şekilde para talebinde bulunmamaktayız. Belediyeden geldiğini iddia ederek para talep eden kişilere itibar edilmemesini ve bu tür kişileri hemen güvenlik güçlerine bildirmenizi önemle rica ederiz. Bu tür ve benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını tavsiye ederiz” ifadelerine yer verildi.

KOCAELİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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