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Kandıra'da araziler değerlenince her yer emlakçıyla doldu

DHA

KOCAELİ'de Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra, denizi ve doğal güzelliğinin yanı sıra ilçeye giden yol üzerinde kurulacak Gıda Organize Sanayi Bölgesi dolayısıyla yatırımcılar ile yazlık ev almak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Araziler ve yeni yapılan yazlık lüks evler kıymetlenince Kandıra'da, 80'in üzerinde emlakçı oldu.

KOCAELİ'de Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra, denizi ve doğal güzelliğinin yanı sıra ilçeye giden yol üzerinde kurulacak Gıda Organize Sanayi Bölgesi dolayısıyla yatırımcılar ile yazlık ev almak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Araziler ve yeni yapılan yazlık lüks evler kıymetlenince Kandıra'da, 80'in üzerinde emlakçı oldu.
Doğası, bereketli toprakları ve Karadeniz'e kıyısı olan plajlarıyla Kocaeli'nin göz bebeği olan Kandıra'daki araziler, İlçe Gıda Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmaları dolayısıyla hem yatırımcıların hem de yazlık ev almak isteyenlerin ilgisini çekiyor. İstanbul'un yoğunluğundan bunalan ve emeklilik hayatı yaşamak isteyenler de Kandıra'da aldıkları araziler üzerine evler yaparak, doğada sakin yaşam sürüyor. Kandıra yolu kenarında neredeyse boş arazi kalmazken, sayıları son dönemde artan 80'in üzerinde emlakçı da yola yakın noktalardaki arazileri satışa sunmaya başladı. 
GIDA OSB, BÖLGEYİ CANLANDIRDI
Kandıra Gıda OSB'nin yapılacak olmasının, bölgede emlak piyasasını daha da canlandırdığını belirten emlakçı Melik Temel, "Yaklaşık 13 yıldır bu bölgede emlak işleri yapıyorum. Kandıra'da 2006 yılından sonra genel olarak emlak sektörü hep hareketliydi, şu anda da burada Gıda Organize Sanayi Bölgesi yapılma planı var. Projenin altyapı çalışmaları başladığı günden beri hareketlilik yeniden arttı. Bizler burada yapılacak olan Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 60 bin kişinin çalışacağını duyduk, 80 civarında fabrika olacakmış. O yüzden burada emlak piyasası canlandı. Herkes buraya yatırım yapmak istiyor. Yatırım yapmak isteyenler ağırlıklı olarak İstanbul'dan" dedi.
'İSTANBUL'DAN BUNALANLAR BURADA EMEKLİLİK HAYATI YAŞIYOR'
İstanbul'da bunalanların sakin hayat sürmek için Kandıra'dan arazi satın aldıklarını belirten emlakçı Ümit Aktaş ise "Yaklaşık 12 yıldır burada emlak işiyle uğraşıyoruz. Son dönemlerde burada Gıda Organize Sanayi Bölgesi yapılması buradaki emlak işlerini hızlandırdı. Sanayinin karşısına da konut alanı yapılacağı söylentileri var. Bunun da bölgeye çok artısı var. İzmit tarafından yeni otoyol geçiyor. Kandıra tarafından Karadeniz Sahil Yolu var ve Kandıra sahil şeridi komple turizm bölgesi oldu. Yazın bu yolda tatilcilerden dolayı trafik yoğunluğu bile oluşuyor. Bu nedenlerden dolayı Kandıra, yatırım olarak her geçen gün değerleniyor. Faizden bile bu kadar para kazanamıyorsun. 1'e 3, 1'e 5 oranında kazanç sağlıyor burası. İstanbul'dan bunalıp buraya gelenler, yatırım yapıyor ya da emeklilik hayatı yaşıyor. İstanbul'dan çok ilgi var hatta o kadar çok talep var ki şu anda köylüde yer kalmadı. Hemen hemen her yer satılmış durumda. Kandıra yolu kenarında neredeyse satılık arazi kalmadı, yok denecek kadar az var. Gelen talebi karşılayamıyoruz. Yer sıkıntısı var, rağbet çok, sanayiden dolayı da her geçen gün rağbet artıyor" diye konuştu. 

KOCAELİ

01 Ekim 2019 Salı

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