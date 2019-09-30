Spor ile şifa buldu, antidepresan ilaçlarına veda etti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Şükriye Karabacak, spor sayesinde sağlığına kavuşarak kullandığı antidepresan ilaçlarına veda etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen “Kocaeli Anne Şehir” projesi kadınların hayatlarını değiştiriyor. Körfez Esentepe Mahallesinde ikamet eden 65 yaşındaki Şükriye Karabacak, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle psikolojik tedavi gördü. İçine kapanık bir yaşam sürdüren Karabacak, kullandığı antidepresan ilaçları nedeniyle sıkıntılı günler geçirdi. Şükriye Karabacak’ın hayatı “Kocaeli Anne Şehir” projesiyle değişti. Spor yapmaya başlayan ve kullandığı ilaçları bırakan Şükriye Karabacak, hayatına yeni bir sayfa açtı. Her Salı ve Perşembe günü Körfez Esentepe Mahallesinde Aşık Mevlüt İhsani Kıl Çadırında ‘Kocaeli Anne Şehir’ Projesinin sosyal aktivitelerine katılan Şükriye Karabacak, arkadaşlarıyla sohbet etme imkanı buluyor.

Hayatında daha önceleri sıkıntılar yaşadığını ifade eden Şükriye Karabacak, “Psikolojik tedavi gördüm ve tedavim sırasında antidepresan ilaçlar kullandım. İlaçlar beni daha kötü yaptı. İçine kapanık, kimseyle konuşamaz oldum. Bir arkadaşım beni Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ‘Kocaeli Anne Şehir’ projesi ile tanıştırdı. Burada spor yapmaya başladım, yeni arkadaşlar edindim. Sosyal çevrem değişti ve artık ilaçları kullanmıyorum. Burası benim bir ailem oldu” dedi.

KOCAELİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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