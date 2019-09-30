Arkadaşları evde ölü buldu

KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, tek başına yaşayan Yusuf Erdem´den haber alamayan arkadaşları evine gitti. Kapıyı çalan arkadaşları kimse açmayınca pencereden evin içine baktı ve Erdem´in yatağında yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Erdem´in öldüğünü belirledi. Körfez Hereke Ateş Mahallesi'nde tek başına yaşayan Yusuf Erdem´den haber alamayan arkadaşları öğle saatlerinde evine gitti. Kapıyı açan olmayınca evin açık olan penceresinden içeri bakan arkadaşları, Yusuf Erdem´i yatağında görürken, tepki vermemesi üzerine polise haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi Yusuf Erdem´in öldüğünü belirledi. Polis, Yusuf Erdem´in vücudunda herhangi bir darp izi tespit etmedi. Yusuf Erdem´in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KOCAELİ
01 Ekim 2019 Salı
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